Житель Самарской области повредил топором окна в доме матери

153

В дежурную часть О МВД России по Безенчукскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что в принадлежащем ей доме, находящемся в п. Новомихайловка Самарской области, было повреждено имущество на сумму 19440 руб.В ходе общения с заявительницей полицейские выяснили обстоятельства, точный промежуток времени, когда могло быть совершено преступление, стоимость и количество имущества. С целью обнаружения и сбора первичной информации, следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Сделав подворовой обход и опросив соседей, изучив обстановку места происшествия, полицейские установили: женщина 1960 года рождения проживает одна в частном доме. По данным сотрудников полиции, ее ранее судимый за угрозу убийством сын живет отдельно, злоупотребляет спиртными напитками и ведет асоциальный образ жизни. Именно поэтому женщина установила решетки на окна в доме. В ходе работы над поступившим заявлением сотрудники полиции выяснили, что в день происшествия женщина не пустила сына, находящегося, предположительно в алкогольном опьянении, в свой дом. Боясь скандала, она ушла в гости к знакомой. По словам очевидцев, после ее ухода нигде не работающий сын с помощью топора, изъятого полицейскими в ходе осмотра места происшествия, повредил 11 стеклопакетов в доме. Злоумышленник был задержан по месту временного проживания, в содеянном раскаялся и признал свою вину.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, сообщает облМВД.