Житель Самарской области купил наркотик в Москве

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В полицию Отрадного поступила оперативная информация о том, что 35-летний уроженец села Подбельск может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.Мужчина был задержан на ул. Железнодорожной сотрудниками ГНК ОМВД России по г. Отрадному. В ходе досмотра в присутствии понятых, у подозреваемого был обнаружен и изъят один полимерный сверток с порошкообразным веществом. Согласно проведенной экспертизе, изъятое является наркотическим веществом - героин, весом 270 грамм, что является крупным размером.Как пояснил в ходе опроса злоумышленник, наркотическое средство он приобрел в городе Москва, незаконно хранил его под своей одеждой с целью дальнейшего незаконного сбыта. Из Москвы мужчина приехал в Отрадный на попутном транспорте, планировал добраться в село Подбельск. По данным правоохранителей, подозреваемый был ранее судим за совершение аналогичного преступления.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.