Житель Новокуйбышевска вымогал квартиру, пристегнув приятеля к батарее
20 сентября 2018 14:02
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По версии следствия, в ночь с 1 на 2 декабря 2017 года мужчина, находясь в гостях у своего знакомого в одной из квартир дома в городе Новокуйбышевск, решил похитить у него имущество. Реализуя задуманное, он пристегнул хозяина квартиры к системе отопления наручниками и стал требовать от мужчины передать ему денежные средства в размере 150 тысяч рублей. Получив отказ на свои требования, обвиняемый, угрожая ножом, пригрозил ему убийством и нанес своему знакомому множественные удары ногой в область головы, а потом потребовал переоформить право собственности на квартиру, стоимостью 1 миллион 900 тысяч рублей. При сложившихся обстоятельствах мужчина, реально воспринимая высказанные в его адрес угрозы, пообещал передать право на имущество. Убедившись, что его требования будут исполнены, злоумышленник освободил знакомого и покинул квартиру. После чего потерпевший обратился за медицинской помощью и в правоохранительные органы.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако тот не явился в суд на оглашение приговора, в связи с чем был объявлен розыск, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Фото pixabay.com
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