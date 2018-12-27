Житель Новокуйбышевска пытался дать взятку следователю

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Следствием и судом установлено, что 15 августа 2018 года мужчина попытался передать часть взятки в виде денежных средств в размере 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки на общую сумму в 50 тысяч рублей) следователю следственного отдела по городу Новокуйбышевск СУ СКР по Самарской области за принятие незаконного решения – вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконного проникновения в жилище. Однако следователь от получения взятки отказался, а Тогунков был задержан на месте происшествия.Кроме того, в июле 2018 года мужчина незаконно проник в квартиру дома, расположенного по улице Успенского в городе Новокуйбышевск, а в августе 2018 похитил из магазина телефон, стоимостью более 26 тысяч рублей.Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 9 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.pixabay.com