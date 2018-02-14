Житель Кошкинского района угрожало топором сожительнице
14 февраля 2018 13:28
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В дежурную часть ОМВД России по Кошкинскому району поступило сообщение от 33-летней местной жительницы. Заявительница сообщила сотрудникам полиции, что ее сожитель угрожал ей убийством.
По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. На месте происшествия полицейские выяснили, что недавно на мужчину был составлен административный протокол за распитие алкогольной продукции в общественном месте, из-за правонарушения и возникла ссора. Предположительно, в ходе выяснения отношений злоумышленник взял топор и, замахиваясь им, стал угрожать сожительнице убийством. В это время в доме находилась малолетняя дочь женщины. Правоохранители задержали и доставили 30-летнего мужчину в отдел полиции для разбирательства.
По информации сотрудников полиции, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние. В содеянном подозреваемый сознался. Предполагаемое орудие преступление изъято и приобщено к материалам дела.
По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.
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