Житель Калининградской области задержан за попытку кражи в Самаре

В Самаре находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии от дежурного получил информацию о совершаемом преступлении. Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Челюскинцев – злоумышленник через окно забрался в квартиру. Стражи правопорядка незамедлительно выехали по указанному адресу.К прибывшим патрульным за помощью обратилась взволнованная женщина 1987 года рождения. Заявительница пояснила, что неизвестный проник в ее жилище. Сотрудники Росгвардии блокировали возможные пути отхода преступника и вызвали подкрепление.Увидев патрульный автомобиль, правонарушитель выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на втором этаже, и попытался скрыться. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии он был задержан. В дальнейшем стражи правопорядка передали жителя Калининградской области 1987 года рождения прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе. В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.