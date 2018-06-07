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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель Калининградской области задержан за попытку кражи в Самаре

7 июня 2018 10:04
Житель Калининградской области задержан за попытку кражи в Самаре Сотрудники Росгвардии помешали довести преступление до конца.
Сотрудники Росгвардии помешали довести преступление до конца.

В Самаре находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии от дежурного получил информацию о совершаемом преступлении. Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Челюскинцев – злоумышленник через окно забрался в квартиру. Стражи правопорядка незамедлительно выехали по указанному адресу.

К прибывшим патрульным за помощью обратилась взволнованная женщина 1987 года рождения. Заявительница пояснила, что неизвестный проник в ее жилище. Сотрудники Росгвардии блокировали возможные пути отхода преступника и вызвали подкрепление.

Увидев патрульный автомобиль, правонарушитель выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на втором этаже, и попытался скрыться. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии он был задержан. В дальнейшем стражи правопорядка передали жителя Калининградской области 1987 года рождения прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе. В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.
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