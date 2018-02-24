Житель Чапаевска украл сварочный аппарат у организации, в которой работает сторожем
24 февраля 2018 10:25
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В полицию обратился местный житель 1977 года рождения. Мужчина рассказал, что в фирме, в которой он работает, пропало имущество. Сумма причиненного ущерба составила 18 тысяч рублей.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ОМВД России по Безенчукскому району выяснили, что с территории предприятия похищен сварочный аппарат. Полицейскими установлено, что прибор, используемый работниками заведения, хранился в нежилом помещении для бытовых нужд. Также в данной комнате находится рабочее место сторожа организации. Подозрения стражей правопорядка пали именно на него, и в результате оперативных мероприятий предположение нашло свое подтверждение.
Как установили сотрудники полиции, мужчина - житель города Чапаевска 1982 года рождения, решил похитить аппарат, после чего вызвал такси и отвез его домой, спрятав на балконе, а затем вернулся на работу. Злоумышленник признал свою вину и рассказал, что планировал продать имущество в ближайшее время, но сделать это еще не успел.
По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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