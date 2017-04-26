Житель Чапаевска убил женщину из Новокуйбышевска и спрятал тело в гараже

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В полицию Новокуйбышевска от жителя поселка Прибой поступило сообщение о пропаже его бывшей жены, жительницы города Новокуйбышевска, 1985 года рождения. Об исчезновении женщины заявителю рассказал по телефону его несовершеннолетний сын, вернувшийся из школы.Стражи правопорядка объявили женщину в розыск, опросили родственников, соседей и сослуживцев с целью установления возможных свидетелей случившегося. Во время отработки круга общения пропавшей полицейские получили информацию, что к ее пропаже может быть причастен ее знакомый из города Чапаевск.В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали мужчину 1987 года рождения. Во время опроса стражам правопорядка со слов злоумышленника удалось установить, что между ним и потерпевшей на почве неприязненных отношений утром возникла ссора, в ходе которой он убил свою знакомую. До вечера труп женщины находился в гараже злоумышленника. А когда стемнело, мужчина вывез тело погибшей в лесополосу около поселка Океан и закопал его на глубине 1,5 метра.Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает облМВД.