Житель Чапаевска из ревности покалечил женщину и травмировал себя

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Свидетелем конфликта была пожилая женщина, мать потерпевшей.



В полицию Чапаевска от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в одной из квартир пятиэтажного дома находятся мужчина и женщина с резанными ранами.



Полицейские установили: в ходе распития спиртных напитков у гражданских супругов возник конфликт на почве ревности, в ходе которого, по версии следствия, сожитель нанес ей удары руками и ножом, после чего причинил увечье себе.

В ходе осмотра места происшествия полицейские выяснили, что свидетелем конфликта была пожилая женщина, мать потерпевшей, которая пояснила, что ее дочь, во время конфликта, забрала нож у сожителя и выкинула в окно. Сотрудники полиции нашли предполагаемое орудие преступления и направили на экспертизу.

Участники конфликта с различными травмами госпитализированы в лечебное учреждение г. Чапаевска.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облМВД.

