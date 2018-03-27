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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель Безенчукского района угрожал убить гостя

27 марта 2018 09:39
107
Житель Безенчукского района угрожал убить гостя Конфликт произошел в ходе застолья.
Конфликт произошел в ходе застолья.

В Отдел МВД России по Безенчукскому району за помощью обратился местный житель 1987 года рождения. Мужчина рассказа о том, что он находится в гостях и ему угрожают убийством.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели квартиру, откуда поступил звонок, опросили свидетелей и изъяли нож -предполагаемое орудие преступления. В ходе опроса выяснилось, что потерпевший и злоумышленник находились в гостях у общего знакомого. В ходе распития спиртных напитков между гостями произошел конфликт. Подозреваемый, взяв со стола нож, замахнулся на своего оппонента и стал угрожать ему убийством.

Сотрудники полиции установили адрес, где проживал злоумышленник и задержали его. Им оказался безработный ранее судимый за угон 37-летний житель Безенчука.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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