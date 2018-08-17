Женщина стала жертвой мошенника из Сызрани при покупке норковой шубы

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Потерпевшая – жительница Свердловской области 1981 года рождения, выбрала на одном из сайтов продажи и покупки вещей норковую шубу, после чего связалась с продавцом. Тот сообщил, что требуется 100%-ная предоплата, и только тогда он вышлет меховое изделие покупательнице. Женщина перевела необходимую сумму в размере 10 000 рублей и стала ждать свой заказ. После этого продавец перестал выходить на связь и отвечать на сообщения. Тогда потерпевшая приняла решение обратиться в полицию.В ходе проведения следственных мероприятия сотрудники следственного отделения выяснили, что подозреваемый - ранее не судимый сызранец 1991 года рождения, зарегистрировался на сайте продажи одежды. Фото шубы он скачал на просторах глобальной сети. На связь с потенциальными покупателями мужчина выходил посредством сообщений от женского лица, чтобы никто не смог догадаться, что за именем «Ксения» скрывается мошенник.Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.Фото pixabay.com