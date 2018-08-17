Женщина стала жертвой мошенника из Сызрани при покупке норковой шубы
17 августа 2018 10:50
40
Потерпевшая – жительница Свердловской области 1981 года рождения, выбрала на одном из сайтов продажи и покупки вещей норковую шубу, после чего связалась с продавцом. Тот сообщил, что требуется 100%-ная предоплата, и только тогда он вышлет меховое изделие покупательнице. Женщина перевела необходимую сумму в размере 10 000 рублей и стала ждать свой заказ. После этого продавец перестал выходить на связь и отвечать на сообщения. Тогда потерпевшая приняла решение обратиться в полицию.
В ходе проведения следственных мероприятия сотрудники следственного отделения выяснили, что подозреваемый - ранее не судимый сызранец 1991 года рождения, зарегистрировался на сайте продажи одежды. Фото шубы он скачал на просторах глобальной сети. На связь с потенциальными покупателями мужчина выходил посредством сообщений от женского лица, чтобы никто не смог догадаться, что за именем «Ксения» скрывается мошенник.
Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 августа 2018 11:28
Он не разместил положенные сведения. Закон
287
14 августа 2018 21:44
Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет. Закон
311
14 августа 2018 19:34
По мнению надзорного органа, это является административным нарушением, а также портит вид города. Закон
278
14 августа 2018 14:55
Тяжбы по поводу спорной земли, приобретенной предпринимательницей Ольгой Пискаевой, идут уже несколько лет. Закон
233
13 августа 2018 21:58
Теперь они могут оказаться на улице, поскольку банк забирает квартиру по суду. Закон
547
13 августа 2018 20:07
Возбуждено уголовное дело. Закон
324
Происшествия
17 августа 2018 09:56
Граждане, однако, ответом остались не удовлетворены. Происшествия
112
17 августа 2018 09:53
Торговый центр временно закрыли судебные приставы. Происшествия
87
17 августа 2018 09:46
Горел сарай. Происшествия
75
Криминал
17 августа 2018 10:59
Подозреваемый в совершении тяжкого преступления задержан на месте происшествия. Криминал
8
17 августа 2018 10:50
Мошенник разместил предложение в Интернете. Криминал
28
16 августа 2018 11:58
Расследование уголовного дела продолжается. Криминал
223
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
504
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1048
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
804
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1424
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1215
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1237
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
607
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
432
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1803
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1812
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3447
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2576
Мероприятия