Желание проучить знакомого обернулось для молодой самарчанки уголовным делом

118

В самарскую полицию обратился местный житель 1981 года рождения, который сообщил о пропаже транспортного средства, припаркованного у одного из домов на улице Ново-Садовой.Владелец иномарки сообщил прибывшим сотрудникам полиции подробное описание автомашины. В ходе общения с заявителем полицейские обратили внимание на информацию, согласно которой вместе с автомобилем у мужчины пропали и ключи от данного транспортного средства. Правоохранители стали отрабатывать возможные версии случившегося. Оказалось, что несколькими днями ранее в квартиру к потерпевшему заходила его знакомая.Стражи правопорядка установили личность приятельницы пострадавшего. Выяснилось, что девушка проживает в областном центре, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, работает на одной из автомобильных моек Кировского района. Для опроса гражданки полицейские прибыли по месту ее работы, где и обнаружили разыскиваемый автомобиль. Как следует из собранных материалов, девушка была сильно обижена на своего приятеля и хотела проучить его. Для достижения своей цели она решила похитить его автомобиль. Попав в квартиру знакомого под благовидным предлогом, подозреваемая воспользовалась моментом, похитила ключи от иномарки, а впоследствии и само транспортное средство.В совершении преступления предполагаемая злоумышленница призналась. Было возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.