Волна «минирования» снова докатилась до Самары
29 января 2019 13:17
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Утром 29 января на электронную почту Управления ФСБ по Самарской области поступило сообщение о минировании сразу десяти больниц в областном центре.
На этот момент известно об эвакуации персонала и пациентов из дорожной клинической больницы на Агибалова, 12 (на фото). Сообщается о проверке нескольких детских больниц. Подробный список представители госбезопасности обещали предоставить сразу по окончанию действий на территории лечебных учреждений, упомянутых в списке.
Источник фото: «Подслушано Самара»
Кроме того, в управлении ФСБ отметили, что если сообщение о минировании самарских больниц действительно окажется ложным, без наказания виновника суматохи не оставят. Максимальный срок за подобные действия теперь составляет 10 лет лишения свободы. Предусмотрен штраф в размере до миллиона рублей.
Новая волна «телефонного терроризма» накрыла страну с востока в начале этой недели. Только в Красноярске поступило 44 сообщения о минировании различных объектов. Все они, как и в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Якутске, оказались ложными. Ноу-хау самарского инцидента можно считать тот факт, что сообщение о закладке взрывчатки пришло непосредственно в ФСБ, причем по электронной почте.
По данным источника в мэрии Самары, сообщения о заминировании поступили сегодня также в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города, а также в администрацию Кировского района. Очевидцы рассказали, что около 40 минут назад участок улицы Куйбышева между Венцека и Пионерской был оцеплен, там работали сотрудники правоохранительных органов, дежурила «скорая помощь». Как раз на Куйбышева,48 располагается городской департамент опеки, пишет СО ОНЛАЙН.
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