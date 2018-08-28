Вечером разбойник с ножом напал на самарца на пр. Кирова

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Преступление было совершено в вечернее время суток в гаражном массиве, расположенном на проспекте Кирова в Самаре. Под угрозой предмета, похожего на нож, у 28-летнего жителя областного центра похитили имущество.Выяснилось, что добычей злоумышленника стал сотовый телефон. По итогам работы у полицейских появились основания полагать, что к преступлению может быть причастен 26-летний гость областного центра, попадавший в поле зрения полиции за причастность к незаконному обороту наркотиков.Сотрудники уголовного розыска по результатам проверки нескольких адресов задержали подозреваемого. В настоящее время похищенный у потерпевшего сотовый телефон изъят. О разбое возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com