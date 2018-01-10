В новогодние праздники в Новокуйбышевске сожитель убил женщину

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В ОМВД России по г.Новокуйбышевску поступило сообщение об обнаружении тела женщины с признаками насильственной смерти в одной из квартир города. Как установили прибывшие полицейские, она скончалась в результате многочисленных колото-резаных ранений груди и живота – первоначальные данные подтвердили медицинские работники.Об убийстве возбудили уголовное дело.Сотрудники полиции провели тщательный осмотр места происшествия, опросили соседей погибшей. Соседи ничего подозрительного не слышали: все отмечали новогодние праздники, однако указали на то, что у женщины был сожитель, с которым они время от времени ссорились.Мужчина, личность которого полицейские установили в кратчайшие сроки, не сразу был обнаружен по месту жительства, полицейские организовали наблюдение за домом, где проживает его мать и где, предположительно, злоумышленник мог скрываться.Оперативники совместно с сотрудниками вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали предполагаемого преступника. Им оказался местный житель 1972 года рождения, ранее судимый за кражу и хранение наркотических средств, а два месяца назад он был осужден за невыплату алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.Подозреваемый признался в содеянном. Согласно его опроса, в тот вечер сожители распивали алкогольные напитки, и в какой-то момент между ними возникла ссора. Предположительно, мужчина схватил кухонный нож и нанес возлюбленной пятнадцать ножевых ранений в область груди и живота. Сначала, не осознавая, что натворил, он остался в квартире и продолжил выпивать, а затем ушел к матери.В отношении подозреваемого принята мера пресечения – арест, он находится в изоляторе временного содержания городской полиции Новокуйбышевска, сообщает облМВД.