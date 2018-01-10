В новогодние праздники в Новокуйбышевске сожитель убил женщину
10 января 2018 13:50
167
В ОМВД России по г.Новокуйбышевску поступило сообщение об обнаружении тела женщины с признаками насильственной смерти в одной из квартир города. Как установили прибывшие полицейские, она скончалась в результате многочисленных колото-резаных ранений груди и живота – первоначальные данные подтвердили медицинские работники.
Об убийстве возбудили уголовное дело.
Сотрудники полиции провели тщательный осмотр места происшествия, опросили соседей погибшей. Соседи ничего подозрительного не слышали: все отмечали новогодние праздники, однако указали на то, что у женщины был сожитель, с которым они время от времени ссорились.
Мужчина, личность которого полицейские установили в кратчайшие сроки, не сразу был обнаружен по месту жительства, полицейские организовали наблюдение за домом, где проживает его мать и где, предположительно, злоумышленник мог скрываться.
Оперативники совместно с сотрудниками вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали предполагаемого преступника. Им оказался местный житель 1972 года рождения, ранее судимый за кражу и хранение наркотических средств, а два месяца назад он был осужден за невыплату алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Подозреваемый признался в содеянном. Согласно его опроса, в тот вечер сожители распивали алкогольные напитки, и в какой-то момент между ними возникла ссора. Предположительно, мужчина схватил кухонный нож и нанес возлюбленной пятнадцать ножевых ранений в область груди и живота. Сначала, не осознавая, что натворил, он остался в квартире и продолжил выпивать, а затем ушел к матери.
В отношении подозреваемого принята мера пресечения – арест, он находится в изоляторе временного содержания городской полиции Новокуйбышевска, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
10 января 2018 20:57
Он попросил взять под особый контроль расследование о причастности высокопоставленных самарских силовиков к фальсификации уголовных дел в интересах местной... Закон
329
10 января 2018 20:16
31 декабря на информационную стойку “Меги” поступил звонок о заложенной в ТЦ бомбе. Из здания были эвакуированы более двух тысяч человек. Закон
204
10 января 2018 19:24
Подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном возместила причиненный преступлением ущерб. Закон
145
10 января 2018 16:29
Водителю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Закон
214
10 января 2018 15:01
Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Закон
243
10 января 2018 14:12
Со штрафом в доход государства в размере 3 миллионов 300 тысяч рублей. Закон
196
9 января 2018 16:06
Любовь Картамышева своей вины не признает. Закон
358
Происшествия
10 января 2018 14:27
Мужчина свою вину в случившемся отрицать не стал и рассказал, что деньги у отца таким образом он брал неоднократно. Происшествия
151
10 января 2018 13:28
Пожар тушили 9 человек. Происшествия
181
10 января 2018 13:07
Столкнулись Ford Explorer и вазовская легковушка. Происшествия
176
Криминал
10 января 2018 13:50
Мужчина нанес ей пятнадцать ножевых ранений в область груди и живота. Криминал
167
10 января 2018 10:54
Подозреваемая 1976 года рождения ранее судима за кражу. Криминал
184
10 января 2018 10:41
Предполагаемого злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали в тот момент, когда он пытался скрыться с места происшествия. Криминал
179
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6082
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2302
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9232
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2846
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
11020
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3235
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3013
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1814
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2214
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2108
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1759
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3391
Мероприятия