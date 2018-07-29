В Жигулевске задержали подозреваемого в хранении марихуаны

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Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии на территории гаражного массива обратили внимание на мужчину, который при виде правоохранителей стал заметно нервничать и попытался скрыться. Его задержали и доставили в ОМВД России по г. Жигулевску для дальнейшего разбирательства.В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли в кармане кофты мужчины полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятым является марихуана общей массой 21,5 грамма.В ходе допроса задержанный пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления, без цели сбыта. Эти сведения сейчас проверяются.По информации правоохранителей, безработный 31-летний подозреваемый является жителем города Тольятти, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния. В настоящее время в отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД