В Жигулевске задержали безработных угонщиков-неудачников

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В полицию Жигулевска поступило сообщение от местного жителя 1977 года рождения. Мужчина рассказал, что злоумышленники попытались похитить у него автомобиль ВАЗ 21043.Потерпевший припарковал свой автомобиль во дворе одного из домов микрорайона В-1. Выйдя утром из дома, он обнаружил, что автомобиля не оказалось на прежнем месте, а затем увидел похищенное транспортное средство в том же дворе, в нескольких метрах от места происшествия.Сотрудники полиции установили личности предполагаемых злоумышленников и задержали их по месту жительства. Ими оказались безработные местные жители, 1998 и 2000 года рождения, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались. Подозреваемые признали свою вину полностью. В ходе опроса подозреваемые пояснили, что после распития алкогольных напитков решили покататься. Подошли к автомобилю потерпевшего, дернули за ручку дверь автомашины, которая оказалась незапертая. По данным правоохранителей, молодые люди попытались завести автомобиль путем замыкания проводов. После того как все попытки не привели к положительным результатам, злоумышленники попытались завести транспортное средство «с толчка», но сработавшая сигнализация спугнула их.В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. По данным правоохранителей, в ту же ночь злоумышленники попытались совершить угон еще двух автомобилей ВАЗ 2106 с территории того же микрорайона. По предварительным данным, подозреваемые дергали за дверные ручки автомашины, проникали внутрь и пытались путем замыкания проводов завести двигатели транспортных средств, однако их попытки не увенчались успехом.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.