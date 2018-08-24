В Жигулевске у женщины в магазине украли кошелек

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В полицию Жигулевска за помощью обратилась местная жительница 1961 года рождения. Женщина сообщила, что у нее в продуктовом магазине похищен кошелек, в котором находились денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 3 000 рублей.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели помещение торговой точки, опросили очевидцев произошедшего. Полицейские выяснили, что потерпевшая, придя в магазин, положила кошелек и продукты в тележку. Рассчитавшись, женщина сложила покупки в пакет, а кошелек остался лежать на прежнем месте. Спохватившись о пропаже, женщина вернулась в магазин, но портмоне не обнаружила.В ходе проведенных оперативных мероприятий стражи порядка установили личность предполагаемого похитителя кошелька и задержали его. Им оказался безработный 47-летний местный житель, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. В ходе опроса задержанный признался в содеянном и пояснил, что видел, как женщина оставила кошелек в тележке и, когда она ушла, похитил его. Отойдя подальше от магазина, мужчина выбросил кошелек, а денежные средства потратил на личные нужды.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.