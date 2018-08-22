В Жигулевске разбойник с ножом напал на торговый павильон

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Преступление произошло вечером 17 августа текущего года. В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от местной жительницы 1982 года рождения о том, что из помещения магазина, расположенного в микрорайоне В-1, неизвестный, угрожая ножом, похитил денежные средства.Установлено, что за несколько минут до закрытия в магазин зашел молодой человек, одетый в олимпийку с капюшоном на голове, лицо у которого закрывала медицинская маска. Злоумышленник, удерживая в руке нож, приставил его к женщине и потребовал лечь на пол, после чего похитил денежные средства и скрылся. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 20 000 рублей. Со слов продавца полицейские составили подробное описание подозреваемого и передали его всем наружным службам.Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находящиеся на маршруте патрулирования данного микрорайона, по приметам узнали молодого человека, которого видели незадолго до совершения преступления около торгового павильона. В ходе проведенных оперативных мероприятий личность преступника, место жительства и места его возможного нахождения были установлены.Злоумышленника задержали на одной из улиц города и доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Им оказался безработный местный житель 1990 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и освободился из мест лишения свободы в августе 2017 года.Во время опроса задержанный признал свою вину и пояснил, что незадолго до произошедшего он работал грузчиком в данном торговом павильоне и знал, где продавцы хранят денежные средства. Когда у него возникли материальные трудности, он решил пойти на преступление. Заранее все спланировав, мужчина взял из дома кухонный нож и купил в аптеке медицинскую маску, после чего приехал к магазину и дождался наступления темноты. Убедившись, что в павильоне нет покупателей, он вошел внутрь и, угрожая продавцу ножом, забрал денежные средства из коробки, стоящей на стеллаже. После произошедшего мужчина выбросил в кусты медицинскую маску, кофту и нож, которые впоследствии были изъяты. Похищенные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды.По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облмВД.