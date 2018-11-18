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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Жигулевске около остановки задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

18 ноября 2018 10:54
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В Жигулевске около остановки задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков Ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
Ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Жигулевску получили оперативную информацию о том, что местный житель 1998 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе проведенной проверки полученная информация подтвердилась.

Правоохранители задержали подозреваемого около одной из остановок города, где в ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли в рюкзаке подозреваемого полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, изъятым веществом являются части наркосодержащего растения конопля, общей массой 251 грамм, что является крупным размером.
По информации сотрудников полиции подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности. В ходе опроса злоумышленник пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.


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