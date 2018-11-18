В Жигулевске около остановки задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

175

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Жигулевску получили оперативную информацию о том, что местный житель 1998 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе проведенной проверки полученная информация подтвердилась.Правоохранители задержали подозреваемого около одной из остановок города, где в ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли в рюкзаке подозреваемого полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, изъятым веществом являются части наркосодержащего растения конопля, общей массой 251 грамм, что является крупным размером.По информации сотрудников полиции подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности. В ходе опроса злоумышленник пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.