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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Жигулевске мужчина нес марихуану в рукаве

20 января 2019 12:27
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В Жигулевске мужчина нес марихуану в рукаве Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления.
Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления.

Полицейские в Жигулевске получили оперативную информацию о том, что местный житель 1972 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проведенной проверки полученные сведения подтвердились. Правоохранители задержали подозреваемого на территории дачного массива, расположенного на территории города.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли в рукаве его дубленки полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, изъятым веществом является марихуана общей массой 20 граммов, что относится к значительному размеру. Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления, без цели сбыта. Эта информация сейчас проверяется.

По данным полицейских, подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и грабежа.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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