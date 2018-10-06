В Жигулевске мужчина хранил наркотик в рукаве кофты

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Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Жигулевску получили оперативную информацию о том, что 32-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.Полицейские задержали подозреваемого около одного из гаражных массивов города и доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли в рукаве кофты мужчины полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета.Обнаруженное вещество было направлено на экспертизу. Согласно заключению эксперта, в пакете находилась марихуана общей массой более 57 грамм, что относится к значительному размеру.По данным оперативников, подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния. В ходе опроса задержанный пояснил, что хранил наркотическое средство в целях личного употребления - эта информация сейчас проверяется.По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.