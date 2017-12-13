В Жигулевске мужчина днем на улице ограбил местного жителя

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Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что преступление произошло в дневное время около одного из домов на улице Морквашинской города Жигулевска. По данным оперативников, злоумышленник из рук местного жителя 1977 года рождения открыто похитил сотовый телефон, после чего скрылся. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб на общую сумму 2,5 тысячи рублей.Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. Стражи порядка выяснили, что пострадавший и злоумышленник были ранее знакомы. Сотрудники органов внутренних дел установили личность подозреваемого, круг его общения и задержали мужчину. Им оказался безработный 40-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Подозреваемый признал свою вину полностью и пояснил, что похищенное имущество он успел продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Стражи порядка установили местонахождение похищенного мобильного телефона и в ближайшее время вернут его законному владельцу.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.