В Жигулевске грабитель похитил у мужчины зубные протезы
26 августа 2018 12:11
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В вечернее время 61-летний местный житель зашел в одну из аптек, расположенных в микрорайоне В-1. Купив лекарства, он пошел домой. Пройдя несколько метров, потерпевший почувствовал, как с его плеча неизвестный сорвал сумку. Не растерявшись, мужчина побежал за злоумышленником. Между преступником и его жертвой завязалась потасовка, в ходе которой подозреваемый ударил оппонента кулаком в лицо. Похитив из сумки денежные средства, сотовый телефон и зубные протезы, нападавший скрылся с места происшествия. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 10 000 рублей.
Как в дальнейшем пояснил потерпевший сотрудникам полиции, он не стал обращаться в территориальный отдел органов внутренних дел потому, что не запомнил примет подозреваемого.
По информации оперативников, злоумышленник 44-х лет нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и дачу взятки. В ходе опроса задержанный пояснил, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды, сотовый телефон сдал в ломбард, а зубные протезы выбросил в кусты неподалеку от места нападения.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. В ближайшее время сотрудники органов внутренних дел вернут похищенный сотовый телефон законному владельцу.
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