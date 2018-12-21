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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Волжском районе раскрыли убийство местного жителя после застолья

21 декабря 2018 11:55
166
В Волжском районе раскрыли убийство местного жителя после застолья Они поссорились из-за оскорбительных реплик пострадавшего.
Мужчины поссорились из-за оскорбительных реплик пострадавшего.

В дежурную часть отдела МВД России по Волжскому району поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в поселке Зелененький Волжского района констатирована смерть мужчины 1997 года рождения со следами насильственной смерти.

Правоохранители получили информацию, что к случившемуся может быть причастен местный житель 1979 года рождения. Подозреваемый был задержан по горячим следам недалеко от места проживания.

В ходе опроса задержанный рассказал об обстоятельствах случившегося. Вместе с потерпевшим он распивал спиртные напитки в квартире знакомого, и уже собирался покинуть застолье, но потерпевший начал отпускать оскорбительные реплики в его адрес. Конфликт продолжился и на улице, завязалась драка, в ходе которой задержанный нанес знакомому ножевое ранение в область сердца, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший сумел дойти до дома, откуда близкие ему вызвали скорую помощь. Однако до приезда врачей пострадавший скончался от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет, сообщает облМВД..
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