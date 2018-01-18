В Волжском районе браконьеры застрелили лося

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В дежурную часть пункта полиции №49 села Рождествено ОМВД России по Волжскому району поступило сообщение от начальника Рождественского лесничества по факту обнаружения останков лося.По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. В ходе работы сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев случившегося, обследовали пути отхода злоумышленников. Собран материл проверки.По признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота», ОД ОМВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает облМВД.