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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Волжском районе браконьеры застрелили лося

18 января 2018 09:52
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В Волжском районе браконьеры застрелили лося
Сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело по факту незаконной охоты.

В дежурную часть пункта полиции №49 села Рождествено ОМВД России по Волжскому району поступило сообщение от начальника Рождественского лесничества по факту обнаружения останков лося.

По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. В ходе работы сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев случившегося, обследовали пути отхода злоумышленников. Собран материл проверки.

По признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота», ОД ОМВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает облМВД.
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