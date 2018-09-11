В Тольятти женщина стала жертвой велосипедного вора

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Находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии от дежурного получил сообщение о краже велосипеда. Помимо описания двухколесного транспортного средства, ориентировка содержала также приметы вора. Преступление было совершено недалеко от входа в парикмахерскую, расположенную на улице Свердлова.Предполагаемого злоумышленника задержали недалеко от одного из городских ломбардов. Патрулируя территорию, на улице Юбилейной сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали мужчину, внешность которого подходила под описание разыскиваемого. Стражи правопорядка передали 39-летнего жителя Тольятти для дальнейшего разбирательства полицейским. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.