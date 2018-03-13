В Тольятти женщина смертельно ранила сожителя

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Экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти, следовал по Рябиновому бульвару. Стражи правопорядка обратили внимание на стоявшую около жилого дома карету «скорой помощи» - один из медицинских работников пытался привлечь внимание патрульных, размахивая руками. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось.Медики рассказали, что в одной из квартир находится тело мужчины 1978 года рождения. При этом на теле потерпевшего имеется ножевое ранение – и нанесла его, скорее всего, сожительница. Сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемую злоумышленницу, предприняли меры к сохранению на месте происшествия вещественных доказательств, после чего вызвали следственно-оперативную группу и передали задержанную коллегам из полиции.По предварительной версии, сожители совместно употребляли алкогольные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого женщина причинила потерпевшему ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.