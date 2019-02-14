В Тольятти задержан мужчина за мошенничество с мебелью

125

В полицию обратился гражданин, который не получил оказанных услуг по договору. Мужчина пояснил, что он заключил договор по изготовлению мебели. Однако, в указанный срок готовый товар заявитель не получил, а контактный телефон его контрагента был отключен. Ущерб мужчина оценил в 50 тысяч рублей.В результате проведения комплекса оперативных мероприятий стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого 1977 года рождения. По информации правоохранителей, мужчина ранее судим не был. В ходе опроса злоумышленник сознался в содеянном, признал свою вину и пояснил полицейским, что мебель, которую должен был получить потерпевший не была изготовлена, а деньги он потратил на собственные нужды.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.