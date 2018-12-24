В Тольятти задержан 16-летний подозреваемый в убийстве девочки-подростка

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23 декабря примерно в 22 часа на пустыре недалеко от дома 31 «а», расположенного по улице Юбилейной в годе Тольятти, обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями шеи и туловища.Возбуждено уголовное дело.Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался знакомый девушки – 16-летний житель города Тольятти. По предварительным данным подозреваемый на почве ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.