В Тольятти задержан 16-летний подозреваемый в убийстве девочки-подростка
24 декабря 2018 13:20
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23 декабря примерно в 22 часа на пустыре недалеко от дома 31 «а», расположенного по улице Юбилейной в годе Тольятти, обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями шеи и туловища.
Возбуждено уголовное дело.
Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался знакомый девушки – 16-летний житель города Тольятти. По предварительным данным подозреваемый на почве ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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