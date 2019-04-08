В Тольятти задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
8 апреля 2019 09:27
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В полицию обратился администратор одной из торговых точек, расположенных в Автозаводском районе г. Тольятти с сообщением о том, что в ходе приема дневной выручки была выявлена купюра номиналом 5000 рублей с признаками подделки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъятая сотрудниками ОБЭиПК УМВД России по г.Тольятти банкнота была отправлена на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно справки эксперта, купюра, действительно, была изготовлена самодельным способом при помощи принтера с имитацией средств индивидуальной защиты. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции опросили сотрудников магазина, и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий полицейские установили личность двух мужчин, которые могли быть причастны к данному преступлению, установили автомобиль на котором передвигались подозреваемые. Ориентировка была передана всем экипажам наружных служб. Злоумышленники был задержаны нарядом ГИБДД У МВД России по г.Тольятти. В ходе досмотра у них были изъяты 3 купюры номиналом 5 тысяч рублей.
Как установили сотрудники полиции, один из мужчин - житель г. Самары, второй - житель г. Тольятти, ранее оба привлекались к уголовной ответственности, сообщает облМВД.
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