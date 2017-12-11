В Тольятти в кухонном шкафу обнаружили 922 свертка с наркотиком

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Задержан 24-летний подозреваемый.

К сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г.Тольятти поступила оперативная информация о возможной причастности 24-летнего местного жителя к незаконному обороту наркотических веществ.

В результате обыска жилища подозреваемого в присутствии понятых в кухонном шкафу стражи правопорядка обнаружили 922 полимерных свертка с порошкообразным веществом белого цвета внутри.

Сотрудники полиции изъяли свертки с содержимым и направили на исследование. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятым является синтетический наркотик общей массой 330 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.