В Тольятти у задержанного сотрудниками Росгвардии мужчины изъята марихуана

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Находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на идущего по улице Матросова мужчину. При виде служебного автомобиля Росгвардии пешеход явно занервничал и поспешил скрыться. Стражи правопорядка остановили его, чтобы узнать причину такого поведения.На вопрос сотрудников Росгвардии, имеются ли при нем предметы или вещества, запрещенные к свободному обороту, 32-летний тольяттинец признался, что хранит сверток с марихуаной. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали ей задержанного. В присутствии понятых сверток был изъят.Эксперты-криминалисты дали заключение, что обнаруженное у подозреваемого вещество является марихуаной массой более 13 граммов. В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа регуправления Росгвардии.