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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти у задержанного сотрудниками Росгвардии мужчины изъята марихуана

15 декабря 2017 11:05
93
В Тольятти у задержанного сотрудниками Росгвардии мужчины изъята марихуана У мужчины было обнаружено более 30 граммов запрещенного вещества.
У мужчины было обнаружено более 30 граммов запрещенного вещества.

Находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на идущего по улице Дзержинского мужчину, схожего по приметам с разыскивамым за кражу. Заметив служебный автомобиль Росгвардии, пешеход занервничал и поспешил скрыться. Задержав мужчину, стражи правопорядка в присутствии понятых произвели его личный досмотр. У задержанного был обнаружен пакет с неизвестным веществом растительного происхождения – предположительно, наркотиком.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Как выяснилось, к краже мужчина не причастен, а по результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты дали заключение, что изъятое у подозреваемого вещество является марихуаной массой более 30 граммов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, сообщает регуправление Росгвардии.
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