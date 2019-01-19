В Тольятти сын украл у матери телевизор

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В отдел полиции Тольятти поступило сообщение от жительницы Автозаводского района о том, что у неё пропал из дома телевизор, стоимость которого составляет 12000 рублей.Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в квартире с женщиной также проживает ранее судимый за грабеж, не работающий 33-летний сын. По мнению потерпевшей, он мог быть причастен к краже. На момент осмотра молодого человека в квартире не оказалось. Полицейские установили личность подозреваемого, а также его возможное место нахождения. В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили мужчину у приятеля, в одной из квартир Автозаводского района. Украденный телевизор находился при нем.В ходе опроса предполагаемый злоумышленник признал свою вину и пояснил причину данного поступка - на вырученные с продажи телевизора деньги он хотел отдохнуть с друзьями.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.