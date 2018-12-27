В Тольятти сын украл у матери стиральную машинку

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В утреннее время суток в дежурную часть ОП 21 У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от жительницы Автозаводского района, которая рассказала о том, что из её квартиры пропала стиральная машинка. Потерпевшая оценила сумму ущерба в 13000 рублей.Прибыв на место происшествия и опросив потерпевшую, полицейские установили, что утром женщина вернулась с работы домой и не обнаружила в квартире стиральную машинку. В поле подозрения сотрудников полиции попал сын женщины. Уточнив приметы подозреваемого, сотрудники полиции ориентировали личный состав на задержание злоумышленника.Подозреваемый 1995 года рождения, ранее судимый за кражу, был замечен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и задержан в соседнем дворе. Свои действия он объяснил тем, что ему не хватало денег на алкоголь, и тогда он решил сдать стиральную машинку в ломбард. Однако технику у него не приняли. В итоге злоумышленник продал её прохожему на улице. На данный момент сотрудниками полиции принимаются меры к возврату бытовой техники законной владелице.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.