В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали грабителя

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Предполагаемого грабителя задержал экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводской район Тольятти. Рядом с торговым центром «Восход», расположенным на улице Революционной, стражи правопорядка заметили молодого человека, которого преследовал неизвестный мужчина. Патрульные остановили обоих, чтобы выяснить, что случилось.В ходе разбирательства сотрудники Росгвардии установили, что местный житель 1969 года рождения стал жертвой преступления. Возле банкомата стоявший в очереди молодой человек вырвал у него из рук полученные купюры и попытался скрыться. Патрульные передали предполагаемого злоумышленника вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе.Похищенные денежные средства в размере 4 тысяч рублей изъяты. В полиции возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает пресс-группа Росгвардии.