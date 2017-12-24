В Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли кражу велосипеда
24 декабря 2017 10:52
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Подозреваемого в краже задержали сотрудники Росгвардии из Тольятти. Находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на юношу, который ехал на велосипеде. Увидев патрульный автомобиль, велосипедист попытался скрыться.
Стражи правопорядка решили выяснить причину такого поступка молодого человека и остановили его. На вопрос сотрудников вневедомственной охраны о причинах своего поведения 27-летний тольяттинец признался, что украл велосипед из подъезда дома, расположенного на улице Ворошилова.
Сотрудники Росгвардии передали задержанного вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе полиции. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает регуправление Росгвардии.
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