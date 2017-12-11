В Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли хищение денег еще до того, как о нем узнал владелец

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Неоднократно судимый молодой человек вскрыл микроавтобус и украл деньги.

В ночное время на Приморском бульваре патрулировавший Автозаводский район Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительного молодого человека, который шел, постоянно озираясь по сторонам. Увидев служебную автомашину Росгвардии, пешеход попытался скрыться, но патрульные не позволили ему этого сделать.

Проверив молодого человека по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что житель Тольятти 1996 года рождения ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В присутствии понятых был произведен его личный досмотр. В кармане тольяттинца обнаружилось 270 рублей металлическими монетами. На вопрос стражей правопорядка о том, откуда у него столько мелочи, молодой человек сознался, что украл ее из салона припаркованного микроавтобуса.

Чтобы проверить слова задержанного, сотрудники Росгвардии проследовали на автостоянку, где якобы произошел инцидент, и опросили охранника. Он подтвердил, что житель Тольятти действительно за несколько часов до этого находился на автостоянке. Проверив «Ситроен», на который указал предполагаемый злоумышленник, патрульные обнаружили следы взлома.

Стражи правопорядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, сообщает регуправление.