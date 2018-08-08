В Тольятти сотрудники Росгвардии предотвратили кражу из подвала

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Экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший в ночное время Центральный район города Тольятти, получил информацию о том, что из подвала одного из домов, расположенного на улице Карбышева, раздаются подозрительные звуки. Патрульные незамедлительно выехали по указанному адресу.Прибыв на место происшествия, росгвардейцы заметили возле подвала неизвестного мужчину. При виде патрульной автомашины тот попытался скрыться, но был остановлен, а спустившись в подвал, правоохранители обнаружили несколько кладовок, двери которых были взломаны. При этом одна из них, несмотря на сломанный замок, не открывалась. Выяснилось, что за ней прятался еще один подозреваемый в совершении противоправного деяния. Придерживая дверь изнутри, он надеялся остаться незамеченным. Попытка маскировки провалилась и после непродолжительных переговоров, росгвардейцы уговорили мужчину разблокировать дверь и выйти.Задержанные мужчины 1986 и 1991 годов рождения были переданы прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.