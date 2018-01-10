В Тольятти руководителя магазина обвинили в мошенничестве

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Задокументирован факт мошенничества, совершенного управляющим одной из компаний.Как установили полицейские, житель Тольятти 1998 года рождения, являясь руководителем магазина, реализующего бытовую и электронную технику, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение составлял расходные кассовые ордеры о возврате товара на несуществующих лиц, а якобы выданные покупателям денежные средства тратил по своему усмотрению. Общий причиненный ущерб составил 400 тысяч рублей.По статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, сообщает облМВД.