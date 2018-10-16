В Тольятти разбойник-сожитель с ножницами напал на женщину

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С заявлением в полицию обратилась 43-летняя жительница Тольятти. Женщина сообщила, что в квартире дома на улице 70 лет октября на нее было совершено нападение, у нее были открыто похищены денежные средства в размере 400 рублей.Потерпевшая пояснила полицейским, что в ходе застолья с сожителем между ними возник конфликт. Вскоре он перерос в потасовку, во время которой мужчина схватил со стола предмет, похожий на ножницы, и под угрозой их применения открыто похитил деньги пострадавшей. После этого мужчина скрылся с места происшествия.В ходе оперативных мероприятий похожий по описанию мужчина был задержан сотрудниками регионального управления Росгвардии в одном из дворов, расположенных неподалеку от места происшествия, и доставлен в отдел полиции. В ходе беседы с полицейскими он признался в совершении противоправного деяния и рассказал, что похищенные деньги потратил на спиртные напитки. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и выяснили, что мужчина 1987 года рождения официально нигде не работает и ранее уже был судим за кражу.В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Фото pixabay.com