В Тольятти разбойник с пистолетом напал на комиссионный магазин

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В мае прошлого года в полицию Тольятти поступило обращение от администратора комиссионного магазина, расположенного в Автозаводском районе. Неизвестный мужчина под угрозой предмета, похожего на пистолет, открыто похитил с витрины заведения золотые украшения на сумму более 600 тысяч рублей и скрылся.Полицейские выяснили приметы злоумышленника, а также направление, в котором подозреваемый скрылся. На месте происшествия и по возможным путям отхода преступника стражи правопорядка изучили видеозаписи с камер видеонаблюдения, проверили на причастность к произошедшему ранее судимых лиц.На днях при проведении инструктажа нарядов патрульно-постовой службы полиции, заступающих на патрулирование города, были доведены ориентировки по розыску подозреваемых в совершении преступлений. В ходе патрулирования улиц Автограда внимание патрульных привлек молодой человек, по приметам схожий со злоумышленником, который совершил нападение на ломбард. При виде экипажа он ускорил шаг и попытался скрыться во дворах.Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный дал признательные показания. Как установили сотрудники полиции, похищенные украшения злоумышленник успел продать, а вырученные денежные средства использовать по своему усмотрению. В настоящее время полицейские устанавливают места возможного сбыта похищенных украшений.О разбое возбуждено уголовное дело. Подозреваемому 1994 года рождения, не работающему, ранее не судимому жителю Центрального района города избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает облМВД.