В Тольятти раскрыли мошенничество в сфере ЖКХ на 600 тысяч рублей

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Как установили сотрудники органов внутренних дел, в период с января по август 2016 года директор одной из управляющих компаний Тольятти – мужчина 1966 года рождения, путем обмана завладел денежными средствами, предназначенными для оплаты за поставленные ресурсы.По данным сотрудников полиции, поступившие от жителей многоквартирных домов в качестве оплаты за коммунальные услуги денежные средства подозреваемый не перечислил на расчетный счет ресурсоснабжающей организации и распорядился ими по своему усмотрению. Общий причиненный ущерб превысил 600 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.