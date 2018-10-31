Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарская школа №80 заняла первое место в народном рейтинге школ Самарской области Она получит 200 тысяч рублей на благоустройство.
Самарская школа №80 заняла первое место в народном рейтинге школ Самарской области
Полиция ведет розыск свидетелей и водителя, скрывшегося с места ДТП в Сызрани Автомобилист сбил 18-летнюю девушку.
Полиция ведет розыск свидетелей и водителя, скрывшегося с места ДТП в Сызрани
Горожан приглашают на 1/8 финала самарского дивизиона Системы юниор лиг КВН Самарской области
Горожан приглашают на 1/8 финала самарского дивизиона Системы юниор лиг КВН Самарской области
На ул. Ташкентской в Самаре двое молодых людей с ножом ограбили магазин
На ул. Ташкентской в Самаре двое молодых людей с ножом ограбили магазин
Дмитрий Азаров: Важнейшая задача, которую предстоит выполнить к началу 2019 года, - составить полный комплект документов стратегического планирования
Дмитрий Азаров: Важнейшая задача, которую предстоит выполнить к началу 2019 года, - составить полный комплект документов стратегического планирования
Самарцев приглашают в Литературную Японию
Самарцев приглашают в Литературную Японию
В Самаре на ул. Аминева нашли пакет с патронами Специалисты устанавливают обстоятельства и содержимое находки.
В Самаре на ул. Аминева нашли пакет с патронами
В Самаре наградили победителей конкурса
В Самаре наградили победителей конкурса "Достояние губернии - 2018"
сегодня  Среда, 31 октября, 12:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/10:
USD 65.77
-0.04
EUR 74.79
-0.25
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти пьяный отец избил годовалую девочку

31 октября 2018 10:16
140
В Тольятти пьяный отец избил годовалую девочку Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.

Накануне в Тольятти из квартиры по месту жительства в больницу доставлена годовалая девочка, с телесными повреждениями. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. По предварительным данным, телесные повреждения девочке причинил отец, который в настоящее время находится в состоянии алкогольного опьянения. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
28 октября 2018  14:36
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд в Самаре отправил крымскую чиновницу под домашний арест
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями.  Закон
313
27 октября 2018  18:31
За непривлечение к ответственности за использование нелегальной иностранной рабсилы.
Ди⁠ректор строительной фирмы «Конмет-18» стал фигурантом дела о даче взятки
За непривлечение к ответственности за использование нелегальной иностранной рабсилы.  Закон
328
27 октября 2018  18:03
Бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова по решению суда оставили под арестом до середины декабря
"Служители Фемиды оставили решение коллег из Октябрьского района без изменений".  Закон
292
26 октября 2018  15:03
Бывший начальник безопасности «ТОАЗ» пытается угодить прокурорам и миноритарию «Уралхиму», чтобы облегчить собственную участь
Активность этого свидетеля удивила многих присутствующих.   Закон
329
26 октября 2018  14:29
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево.
Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя прокурора Республики Башкортостан за получение взятки
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево.  Закон
364
25 октября 2018  23:05
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО.
Полицейские установили налетчиков, обокравших банкомат ВБРР в новокуйбышевском ТД «Союзный»
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО.  Закон
281
25 октября 2018  21:04
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.
В Тольятти бывший сотрудник МЧС за получение взятки в 15 тысяч рублей заплатит штраф в размере 500 000 рублей
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу... Закон
268
Весь список
Происшествия
31 октября 2018  12:20
Полиция ведет розыск свидетелей и водителя, скрывшегося с места ДТП в Сызрани Автомобилист сбил 18-летнюю девушку.
Полиция ведет розыск свидетелей и водителя, скрывшегося с места ДТП в Сызрани
Автомобилист сбил 18-летнюю девушку. Происшествия
23
31 октября 2018  11:29
В Самаре на ул. Аминева нашли пакет с патронами Специалисты устанавливают обстоятельства и содержимое находки.
В Самаре на ул. Аминева нашли пакет с патронами
Специалисты устанавливают обстоятельства и содержимое находки. Происшествия
88
31 октября 2018  10:55
В Безенчукском районе произошло ДТП, закончившееся для одного из водителей тяжкими травмами Столкнулись ВАЗ-2107 и Geely.
В Безенчукском районе произошло ДТП, закончившееся для одного из водителей тяжкими травмами
Столкнулись ВАЗ-2107 и Geely. Происшествия
91
Весь список
Криминал
31 октября 2018  11:58
На ул. Ташкентской в Самаре двое молодых людей с ножом ограбили магазин
На ул. Ташкентской в Самаре двое молодых людей с ножом ограбили магазин
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых. Криминал
95
31 октября 2018  11:13
Житель Сергиевского района похитил из дома женщины телевизор и избил ее Потерпевшая забежала в дом, забрала ребенка и выбежала на улицу.
Житель Сергиевского района похитил из дома женщины телевизор и избил ее
Потерпевшая забежала в дом, забрала ребенка и выбежала на улицу. Криминал
82
31 октября 2018  10:16
В Тольятти пьяный отец избил годовалую девочку Возбуждено уголовное дело.
В Тольятти пьяный отец избил годовалую девочку
Возбуждено уголовное дело. Криминал
139
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
464
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
585
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
564
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
619
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
557
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1114
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
880
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1260
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1322
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2436
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1830
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
2006
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают в Литературную Японию
Три дня в Самаре будет работать интерактивная выставка «Техно-БУМ»
В Самаре открылся II Всероссийский форум по промышленному туризму "Ночи над Волгой"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные