В Тольятти пьяный отец избил годовалую девочку

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Накануне в Тольятти из квартиры по месту жительства в больницу доставлена годовалая девочка, с телесными повреждениями. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.По данному факту следователями возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. По предварительным данным, телесные повреждения девочке причинил отец, который в настоящее время находится в состоянии алкогольного опьянения. Расследование уголовного дела продолжается.