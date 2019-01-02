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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти полицейский в свободное время задержал грабителя

2 января 2019 11:57
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В Тольятти полицейский в свободное время задержал грабителя Он отнял сумку у женщины.
Он отнял сумку у женщины.

В полицию Тольятти поступил звонок от гражданки 1958 года рождения. Она сообщила о том, что неизвестный молодой человек пытался вырвать у неё сумку. Выяснилось, что к женщине 1958 года рождения, которая шла в сторону своего дома, подбежал молодой человек и попытался рывком похитил сумку, но женщина удерживала сумку двумя руками, громко кричала, привлекая внимание прохожих. Злоумышленник убежал с места преступления без добычи. Прибывшие на место преступления сотрудники увидели мужчину, который удерживал молодого человека, по описанию похожего на подозреваемого. Подоспевшие полицейские установили, что старший полицейский межрайонного отдела вневедомственной охраны по г. Тольятти Сергей Мороз, в свободное от работы время обратил внимание на женщину, которая звала на помощь. Увидев убегающего молодого человека, прапорщик полиции не растерялся и догнал его, удерживая до приезда полиции.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель города Тольятти, ранее не однократно судимый по статье 228 УК РФ. В ходе опроса, мужчина сообщил, что пытался похитить сумку, чтобы приобрести спиртное. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. В настоящее время сумка возвращена владелице.
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