В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в краже телефона
7 января 2018 11:30
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В полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя о том, что у него украли сотовый телефон. По указанному в сообщении адресу дежурный направил следственно-оперативную группу. В ходе общения с 36-летним заявителем полицейские задокументировали приметы похищенного сотового телефона, примерный промежуток времени, когда могла быть совершена кража, а также установили лиц, находившихся рядом в момент предполагаемой кражи. Из собранных полицейскими материалов следует, что потерпевший находился в одном из баров города, выпивал со своим знакомым, отмечая праздничные выходные. Его друг, воспользовавшись тем, что приятель был в сильном алкогольном опьянении, предложил выйти на улицу. На свежем воздухе владелец телефона почувствовал себя плохо и попросил товарища вызвать скорую помощь. Как пояснил заявитель, с тех пор он свой телефон не видел. Медики госпитализировали мужчину, а подозреваемый вернулся в бар и продолжил «банкет» в честь празднования Нового года.
В результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, место проживания и задержали его. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Тольятти 1981 года рождения. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что телефон он продал на следующий день, а деньги потратил себе на подарок.
О краже, возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Ведется следствие.
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