В Тольятти подросток похитил 52 палки колбасы из магазина

170

На днях в полицию Тольятти за помощью обратился 40-летний мужчина, являющийся менеджером по безопасности одного из продуктовых магазинов, расположенных в Автозаводском районе города. Он пояснила, что в этот день к ним в торговую точку зашел подросток. Он очень долго ходил, рассматривал продукцию, но ничего не покупал. Воспользовавшись моментом, когда продавцы-консультанты отвлеклись, парень похитил 52 палки колбасы, после чего покинул помещение магазина.Подозреваемым оказался местный житель 2001 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного противоправного деяния.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.