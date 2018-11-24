В Тольятти подросток похитил 52 палки колбасы из магазина
24 ноября 2018 11:57
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На днях в полицию Тольятти за помощью обратился 40-летний мужчина, являющийся менеджером по безопасности одного из продуктовых магазинов, расположенных в Автозаводском районе города. Он пояснила, что в этот день к ним в торговую точку зашел подросток. Он очень долго ходил, рассматривал продукцию, но ничего не покупал. Воспользовавшись моментом, когда продавцы-консультанты отвлеклись, парень похитил 52 палки колбасы, после чего покинул помещение магазина.
Подозреваемым оказался местный житель 2001 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного противоправного деяния.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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