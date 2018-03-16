В Тольятти мужчины пытались похитить терминал оплаты

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В полицию за помощью обратилась работница магазина, расположенного на улице 40 лет Победы в Тольятти. Она сообщила, что двое мужчин зашли в торговую точку и открыто похитили терминал для оплаты покупок банковскими картами, лежащий на прилавке. Сотрудники органов внутренних дел составили ориентировку с приметами разыскиваемых, ее направили всем патрулям, обеспечивающим общественную безопасность на городских улицах.При отработке прилегающей к месту происшествия территории экипаж вневедомственной охраны заметил двух мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми. Предполагаемые злоумышленники в этот момент как раз выходили из подъезда жилого дома. Сотрудники Росгвардии задержали местных жителей 1965 и 1963 годов рождения и передали для дальнейшего разбирательства коллегам из полиции.По факту случившегося сотрудники внутренних органов проводят проверку, сообщает ведомство.