В Тольятти мужчина выступил посредником при передаче взятки в 500 тысяч рублей

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Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов, в декабре прошлого года житель Тольятти 1989 года рождения, выступив в качестве посредника при передаче 500 тысяч рублей, передал первую часть денежных средств в сумме 15 тысяч рублей оперуполномоченному одной из исправительных колоний за предоставление осужденному, в чьих интересах он действовал, особых условий содержания и покровительства на территории исправительного учреждения.В момент передачи денег подозреваемый был задержан сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Тольятти совместно с коллегами из регионального ГУФСИН. По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве», сообщает облМВД. Расследование продолжается.